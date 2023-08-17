Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Минобороны РФ заключило контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва» в войска
Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц в войска

реклама

На мероприятии "Армия-2023" Министерство обороны России сделало важный шаг в укреплении оборонного потенциала страны. Государственный контракт был подписан на поставку передовых самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 "Мальва". Информацию об этом распространило агентство ТАСС.

реклама

Под торжественным аккомпанементом, контракт на изготовление и поставку 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С43 был подписан высокопоставленным представителем. Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" стал партнером по этому контракту. На этом же мероприятии, сотрудники компании заключили контракты на поставку модернизированных минометных комплексов 2С12А, минометов 2Б11 и 2Б24.

Ранее, в августе, вице-директор корпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил о разработке усовершенствованной версии "Мальва" с расширенной дальностью стрельбы. Этот шаг призван дополнить арсенал передовой военной техники.

Мнение экспертов также было восторженным. Военный аналитик Василий Дандыкин отметил, что "Мальва" на колесном шасси обладает высокой маневренностью в сравнении с гусеничными аналогами. Гаубица 2А64 калибра 152 мм демонстрирует впечатляющую скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
48
Африканские дети не пишут письма Санта-Клаусу, они пишут письма "Вагнеру"
1
ВС РФ сделали "трипл-хит", поразив за 24 часа БТР Stryker, немецкую БМП Marder и польский Rosomak
2
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
5
Посёлок Урожайное взят ВСУ
12
Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в России в следующем году вырастет в 25 раз
+
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
5
62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
4
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
2
Командир Группы Вагнера Лотос опроверг слухи о переходе его коллег в ЧВК Редут
+
Грузинский политик Ломия: ЕС использует активы и капиталы властей Грузии как рычаг давления
+
МИД Алжира напомнил ECOWAS о событиях в Ливии и призвал Запад "учиться на ошибках"
+
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
18
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
1
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Прямое попадание и пожар: дрон-камикадзе «Ланцет» вывел из строя замаскированную гаубицу M777 ВСУ
+
Российские предприятия уже начали закупки устройств "Серп-ВС5"
1
Требования Armored Core 6 к игровому ПК довольно скромны
+
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
14
США создали лаборатории на Украине для изучения биологического оружия
+

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
6
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
5
Phenom II X4 - работа над ошибками
74
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
8
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
11
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
+
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
12
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Топ игр с реалистичной физикой (часть 1)
8
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
23

Сейчас обсуждают

Roditch
11:08
Автор, так сделает более или менее заметными? Нужно определиться.
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
Ezdiumno ru
11:06
Протестируй Shizo Linux... :))
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Андрей Рахов
11:04
Чушь не несите. 39 год это следствие политической недальновидности польских "элит". Как были праститутками, так ими и остались. А праститутками обычно пользуют все кому не лень. Страны запада(Франция ...
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Ezdiumno ru
11:04
Не. Просто зае...задостал врачей и санитаров критикой Linux и его выгнали... :))
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Ezdiumno ru
11:02
Очень точно сказано! Прямо как Генри Форд: "Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цчет - чёрный!" Тут так же. Болезный автор: "Linux может быть любым при условии, что он - Windo...
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Shroud Solo
10:58
Перехватил ракеты scalp своии е5алом?) Или как? Есть как минимум 2 видео на котором панцирь не смог сбить шторм шадоу 2 раза подряд а есть ещё один видос на котором панцирь выпустил более 6 ракет по ш...
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
Андрей Рахов
10:57
Тогда какого хера поляки каждый год воют по поводу Катыни? Ведь об этом тоже в книгах написано.
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Б0Т0-ЧАТ
10:56
"Что происходит при наезде на мину": укро-бронемашина взлетает на воздух после встречи с российской ТМ-62 https://vk.com/video-221265170_456253223
ВСУ не получает современное оружие США из-за опасений "передать" секреты России и Китаю
Redneck_prm
10:56
Уже недалёк момент, когда пациент начнет рассылать в прокуратуры гневные письма с требованиями обязать производителей линуксов удовлетворить все его хотелки. После чего приедут крупные дяди в белых ха...
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Б0Т0-ЧАТ
10:55
Ага, при условии что до следующей весны Некроина вообще сохранится. Мрiйте дальше, скакуасы. А пока что вот вам прекрасные пейзажи с территории 404: Кладбище города Люботин Харьковской области. http...
Спикер ВС ВСУ: Ждать Украине F-16 стоит не раньше следующей весны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем