Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц в войска

На мероприятии "Армия-2023" Министерство обороны России сделало важный шаг в укреплении оборонного потенциала страны. Государственный контракт был подписан на поставку передовых самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 "Мальва". Информацию об этом распространило агентство ТАСС.

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Под торжественным аккомпанементом, контракт на изготовление и поставку 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С43 был подписан высокопоставленным представителем. Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" стал партнером по этому контракту. На этом же мероприятии, сотрудники компании заключили контракты на поставку модернизированных минометных комплексов 2С12А, минометов 2Б11 и 2Б24.

Ранее, в августе, вице-директор корпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил о разработке усовершенствованной версии "Мальва" с расширенной дальностью стрельбы. Этот шаг призван дополнить арсенал передовой военной техники.

Мнение экспертов также было восторженным. Военный аналитик Василий Дандыкин отметил, что "Мальва" на колесном шасси обладает высокой маневренностью в сравнении с гусеничными аналогами. Гаубица 2А64 калибра 152 мм демонстрирует впечатляющую скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.