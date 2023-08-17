Джо Байдена раскритиковала собственная партия

Члены Демократической партии США выразили свое недовольство реакцией Президента Джо Байдена на последние пожары на Гавайских островах. По информации Fox News, бывший член Палаты представителей Гавайи, демократ Марк Каниела Инг, назвал действия Байдена непонятными и выразил свое разочарование.

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Инг отметил, что в ситуациях подобного рода ожидается более чуткая и адекватная реакция. Он поднял вопрос о том, можно ли оправдать продолжение нормальной жизнедеятельности в ситуации трагедии. "С одной стороны, вы не хотите, чтобы все были в вечном мрачном настроении, но, с другой стороны, как вы можете просто так продолжать, не реагируя на происходящее?" — заявил бывший парламентарий.

Критика была вызвана инцидентом, произошедшим 13 августа. Несмотря на нарастающие пожары, Президент США продолжил проводить свой отдых в штате Делавэр. На вопросы журналистов о ситуации он ответил отказом комментировать происходящее.

Ранее же, в ходе пресс-конференции по ситуации с пожарами на Гавайских островах, пресс-секретарь Белого дома допустила ошибку, перепутав фамилию и пол сенатора. Это мероприятие было организовано с целью опровергнуть слухи о том, что президент теряет контроль над ситуацией.