Посол США на Украине, Бриджит Бринк, поделилась этой информацией в своем аккаунте в социальной сети X

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Украине 50 вагонов, предназначенных для перевозки зерна в дунайские порты. Посол США на Украине, Бриджит Бринк, поделилась этой информацией в своем аккаунте в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

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Бринк подчеркнула, что через сотрудничество с USAID, украинская компания "Нибулон" получила 50 вагонов, которые будут использованы для транспортировки зерна в порты Дуная. Оттуда зерно будет отправлено на мировые рынки. С помощью этой инициативы, Соединенные Штаты поддерживают Киев в создании и расширении альтернативных экспортных маршрутов.

Отметим, что ранее посол России в Турции, Алексей Ерхов, заявил о работе Москвы с партнерами над альтернативными вариантами зерновой сделки, направленными на доставку украинских продовольственных товаров в страны, нуждающиеся в поддержке.