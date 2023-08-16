В России рассказали о возможности продления зерновой сделки
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Алексей Ерхов, посол Российской Федерации в Турции, заявил о готовности России к возобновлению черноморской зерновой инициативы. По информации агентства РИА Новости, он подчеркнул важность выполнения требований со стороны Турции, чтобы достичь этой цели.
Ерхов подчеркнул, что Россия всегда открыта для диалога с Турцией по различным вопросам, включая вопрос о зерновой сделке. При этом он выразил надежду, что юридические требования, предъявляемые Москвой, будут выполнены. Если это произойдет, будет возможность обсуждать возобновление черноморской зерновой инициативы.
По данным РИА Новости, ранее появилась информация о переговорах между Турцией и США относительно альтернативных вариантов зерновой сделки. Но пока не было достигнуто конкретных результатов, и диалог продолжается на уровне обсуждений.
Следует отметить, что Турция продолжает активные усилия по восстановлению сделки и находится в переговорах с различными сторонами, включая ООН и Россию.
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