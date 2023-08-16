Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, оказалась в центре внимания после участия в событии, которое стало сенсацией на пресс-конференции, посвященной ситуации с пожарами на Гавайских островах. Её произношение и фамилии сенаторов стали объектом внимания медиа, и особенно Fox News, которые опубликовали историю об этом.

В ходе брифинга, организованного для рассмотрения актуальной ситуации, Жан-Пьер передала информацию о том, что Джо Байден, президент США, следит за событиями, происходящими на Гавайских островах, и поддерживает контакт с сенаторами Мэйзи Хироно и Брайаном Шацем. Тем не менее, её заявление стало объектом широкого обсуждения из-за нескольких ошибок.

Прежде всего, Жан-Пьер не смогла правильно произнести фамилии обоих сенаторов. Это вызвало недоумение и насмешки со стороны публики и журналистов. Кроме того, она совершила путаницу в поле одного из сенаторов, называя Мэйзи Хироно мужчиной. Это привело к дополнительной волне обсуждений в социальных сетях и СМИ.

Сама Жан-Пьер прокомментировала ситуацию следующим образом: «С сенатором Хорино президент как раз разговаривал вчера вечером. Он поблагодарил президента за поддержку, которую федеральные агентства оказали жителям Гавайев. Так же как и сенатор Шорт-Шва-Шарт-Шотс (Шац — прим.)».

Событие произошло на фоне предыдущей критики в адрес Джо Байдена. 13 августа он отказался комментировать происходящее на Гавайях во время своего отдыха в штате Делавэр, что вызвало волну недовольства и вопросов о его реакции на критические события. Пресс-конференция была спланирована с целью разъяснения позиции президента и опровержения слухов об отсутствии его внимания к пожарам.

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Следует отметить, что ранее на Гавайях оценили примерную стоимость восстановления региона после пожаров, подчеркивая необходимость энергичных действий для восстановления после стихийного бедствия.