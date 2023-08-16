Ошибочная публикация вызвала интерес у общественности

Пресс-секретарь Джо Байдена, Карин Жан-Пьер, стала объектом внимания после случайной публикации поста на ее странице в социальной сети "Х" (бывший Twitter) от имени президента Соединенных Штатов. В течение меньше чем 30 минут пост был удален, однако его содержание успело вызвать интерес у пользователей.

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В публикации, которую успела увидеть часть подписчиков, заявлялось: «Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны». Это высказывание, пусть и случайно опубликованное, привлекло внимание к вопросу о важности равного инвестирования во все регионы страны.

Параллельно с этим случаем, на официальной странице американского лидера появилось заявление о планах инвестирования трех миллиардов долларов в ветроэнергетику Соединенных Штатов. Это дополнительно подчеркнуло актуальность темы альтернативных источников энергии и экологической устойчивости.

Этот инцидент не первый для администрации Байдена. Ранее в июле, президент сталкивался с обсуждениями после того, как перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО. Несмотря на случайные проколы, деятельность администрации продолжает быть объектом широкого общественного внимания.