Кеннеди-младший назвал условие развала НАТО

В эксклюзивном интервью для телеканала GB News, кандидат в президенты США от Демократической партии, Роберт Кеннеди-младший, выразил весьма необычную точку зрения: он предупреждает, что Военный блок НАТО может оказаться на грани разрушения, если случится прямой военный конфликт с Россией.

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Политик подчеркнул, что не все страны-члены альянса готовы к такому конфликту с Москвой. В качестве примера он привел Грецию, которая, как он утверждает, не желает вступать в противостояние с Россией. Кеннеди также подчеркнул, что настоящая геополитическая обстановка не позволяет многим странам стоять против России.

Ранее Андерс Ослунд, выдающийся шведский экономист и дипломат, высказал предположение о том, что возможность развала НАТО может возникнуть в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Эти слова вызвали бурю обсуждений и побудили мировое сообщество задуматься над будущим Военного блока.