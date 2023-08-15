Штеффен Котре также подчеркнул, что предложение о перераспределении газа из Африки на европейский рынок, игнорируя потребности других африканских государств, является непрактичным.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», Штеффен Котре, выразил свою позицию относительно российского газа, считая его ценным как по стоимости, так и по надежности поставок. В ходе интервью с ТАСС он подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии полностью заменить российский газ альтернативными источниками, такими как газ из Нигерии через планируемый Транссахарский газопровод. По его мнению, строительство стабильных долгосрочных отношений с африканскими странами не представляется реалистичной альтернативой.

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Штеффен Котре также подчеркнул, что предложение о перераспределении газа из Африки на европейский рынок, игнорируя потребности других африканских государств, является непрактичным. Он отметил, что идея Транссахарского газопровода, существующая в течение десятилетий, до сих пор остается нереализованной.

Таким образом, взгляд Котре на российский газ и его роль в европейской энергетической политике выделяется акцентом на ценность и надежность данного ресурса, а также на сложности и неоправданность альтернативных источников поставок.