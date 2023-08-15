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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», Штеффен Котре, выразил свою позицию относительно российского газа, считая его ценным как по стоимости, так и по надежности поставок. В ходе интервью с ТАСС он подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии полностью заменить российский газ альтернативными источниками, такими как газ из Нигерии через планируемый Транссахарский газопровод. По его мнению, строительство стабильных долгосрочных отношений с африканскими странами не представляется реалистичной альтернативой.
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Штеффен Котре также подчеркнул, что предложение о перераспределении газа из Африки на европейский рынок, игнорируя потребности других африканских государств, является непрактичным. Он отметил, что идея Транссахарского газопровода, существующая в течение десятилетий, до сих пор остается нереализованной.
Таким образом, взгляд Котре на российский газ и его роль в европейской энергетической политике выделяется акцентом на ценность и надежность данного ресурса, а также на сложности и неоправданность альтернативных источников поставок.