Во время своей речи, опубликованной на платформе YouTube, он отметил, что на снимках, полученных из космоса, видны могилы, вырытые для украинских солдат

Согласно Дугласу Макгрегору, бывшему советнику главы Пентагона, количество украинских военных, погибших в боевых действиях, превысило 120 тысяч человек. Во время своей речи, опубликованной на платформе YouTube, он отметил, что на снимках, полученных из космоса, видны могилы, вырытые для украинских солдат, погибших во время неудачной контрнаступательной операции. Весьма ощутимыми последствиями этой операции являются общие потери в размере приблизительно 123 тысяч человек.

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Дополнительно, Макгрегор подчеркнул, что украинская нация также пострадала, и ее население сократилось до 19-20 миллионов человек. Он также озвучил, что у Вооруженных сил Украины наблюдаются значительные потери, которые составляют около 350-400 тысяч человек.

Согласно бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в процессе проведения контрнаступательной операции. Он также добавил, что Украина взялась за задачу, которая по его мнению, была практически невыполнимой.