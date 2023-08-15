Именно такую меру пресечения используют в Нигере по обвинениям в госизмене

Восставшие военные в Нигере сообщают о том, что они готовы начать активные действия по преследованию свергнутого президента Мохамеда Базума. Ему предъявлены обвинения в государственной измене и подрыве национальной безопасности. Эту информацию распространило агентство Associated Press (AP).

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Практика применения подобных мер в случае обвинений в государственной измене уже давно установилась в Нигере. Пресс-секретарь военных, полковник Амаду Абдраман, утверждает, что имеются надежные доказательства, достаточные для возбуждения уголовных дел против свергнутого президента и его соучастников. Это касается как местных, так и иностранных лиц, обвиняемых в госизмене и разрушении внутренней и внешней безопасности Нигера.

Ранее издание Al Jazeera уже сообщало о намерении мятежников предъявить обвинения политику. Однако тогда не было уточнено, что может последовать далее, включая возможность ликвидации Базума.

Согласно определенным данным, бывший президент сейчас находится в президентском дворце в столице Нигера, фактически находясь под стражей.