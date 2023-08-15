AHaber: Турция вместе с Россией готовит механизм возвращения мигрантов в Алеппо

Турция в настоящее время ведет активные переговоры с Россией и Сирией, нацеленные на разработку действенного механизма, способствующего возвращению сирийских беженцев обратно в провинцию Алеппо. Кроме того, страны планируют создание необходимой инфраструктуры для успешной реализации этой инициативы, как сообщает телеканал AHaber.

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Это стремление к договоренности свидетельствует о намерении полностью решить все сложности, связанные с незаконной миграцией. Под названием "Модель Алеппо" будет внедрена разработанная концепция, в партнерстве с Министерством внутренних дел Турции и правящей Партией справедливости и развития.

Основное внимание в ходе переговоров уделяется оживлению социальной и коммерческой активности в провинции Алеппо. При успешной реализации этой стратегии, которая предусматривает оживление "безопасных зон" и восстановление жизни в Алеппо, сотни тысяч сирийских беженцев, находящихся в настоящее время в Турции, смогут вернуться на родину.

Кроме того, было объявлено о намерении Турции корректировать свою иммиграционную политику в свете стремления к вступлению в Евросоюз. Особое внимание будет уделяться более тщательному подходу к процессу предоставления гражданства лицам, ищущим убежище.