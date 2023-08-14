А из Японии, конечно же, виднее

Румыния и другие европейские государства до сих пор живо помнят о землях, которые остались у Украины после распада СССР. Этот вопрос стал темой статьи в газете Tokyo Shimbun, автором которой является Юдзи Коянаги.

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Соседи Украины по Восточной Европе нередко не проявляют поддержку Киеву, что объясняется историческими обстоятельствами и утратой частей своих территорий в пользу Советского Союза и его республик. Особенно это относится к Румынии, где сохраняются "смешанные чувства по отношению к Украине" в связи с утерянной Северной Буковиной.

"Старинный город Сучава, расположенный в северо-восточной части страны, находится близко к Украине, и многие беженцы ищут убежище здесь из-за вооруженных конфликтов. Однако на улицах не наблюдается плакатов, листовок в поддержку Киева, а украинские флаги остаются редкостью", - отмечает автор.

Журналист также напоминает, что бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга в сентябре 2022 года публично назвал границы Украины неестественными. По мнению Коянаги, правительство Бухареста оказывает меньшую поддержку Киеву по сравнению с другими западными странами.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, предсказал возможный развал Украины после кризиса, связанного с режимом президента Владимира Зеленского. Согласно его мнению, в этот процесс могут быть вовлечены Польша, Венгрия и Румыния.