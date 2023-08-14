Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции

Российский концерн "Калашников" успешно испытал в рамках специальной военной операции (СВО) новую систему разведки. Сообщает об этом глава концерна, Алан Лушников, по информации РИА Новости.

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Известный как "Квазимачта", комплекс был представлен публично компанией. Это аппарат, применяемый в военной разведке. Он успешно зарекомендовал себя в реальных боевых условиях в рамках специальных военных операций, подчеркнул Лушников.

Согласно информации, концерн планирует предоставить новый комплекс для государственных заказчиков.

В рамках этого проекта "Калашников" разработал значительную квадрокоптерную систему. Это подвесная платформа, снабженная электричеством через кабель, соединенный с землей. Связь с дроном обеспечивается проводами, что делает систему невосприимчивой к воздействию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позволяет ей находиться в воздухе не менее суток.

Также отмечается, что беспилотная платформа способна поднимать аппаратуру весом до двух килограммов и работать на высоте до 100 метров. Система обеспечивает видеонаблюдение как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне.

Ранее была информация о том, что "Калашников" разработал укороченный автомат АК-19, совместимый с патронами НАТО. Этот продукт уже был представлен на демонстрации в центре компании.