В США заявили о самой опасной точке конфликта на Украине

Бывший советник руководства Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил мнение, что ситуация в Украине достигла критической точки, и он поделился этой мыслью на своей странице в Twitter.

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Макгрегор подчеркнул, что конфликт в Украине находится на краю пропасти, а политическая система страны "на грани разрушения и может развалиться в любой момент".

Он также напомнил о том, что США предоставили Украине дополнительные 200 миллионов долларов в военной помощи, однако подавляющее большинство американцев выступает против таких действий и не поддерживает помощь Киеву. Макгрегор призвал начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под угрозой потери позиций из-за наступления России. "Российские войска еще не начали широкомасштабное наступление, сейчас они проводят операции в Харьковской области и активно продвигаются", — отметил Макгрегор.