Несмотря на досрочное выполнение планов, Париж продолжит обучение украинских солдат

В начале августа текущего года Франция успешно достигла поставленной цели на 2023 год по обучению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовив и вышколив шесть тысяч человек. Министр обороны страны, Себастьян Лекорню, подтвердил этот факт в эксклюзивном интервью газете Var-Matin.

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Порадовавшись досрочному достижению задачи, Париж намерен продолжить углубленное обучение украинских военных, несмотря на успешное выполнение планов. Лекорню подчеркнул, что в свете сложившейся обстановки и контрнаступления со стороны Киева, требуется новое поколение опытных военных.

Неизменной остается поддержка Франции Украине: помимо обучения, Париж продолжает предоставлять военную технику и ежемесячно снабжать украинские силы снарядами калибра 155 миллиметров.

В июле президент Франции, Эммануэль Макрон, в знак глубокой дружбы и поддержки, объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP, подчеркивая тем самым прочные узы между двумя странами и важность обеспечения безопасности в регионе.