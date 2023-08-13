Гвинея стала первой страной, предоставившей поддержку мятежникам

Во время своего визита в Конакри мятежники, которые пришли к власти в результате переворота в Нигере, обратились к гвинейским властям с просьбой о более активной поддержке. Эту информацию предоставила гвинейская телерадиовещательная компания RTG.

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Сообщается, что президент Гвинеи, Мамади Думбуа, провел встречу с мятежниками, на которой была обсуждена текущая ситуация. Глава нигерской делегации, генерал Мусса Салау Барму, выразил благодарность и попросил о усиленной поддержке со стороны Гвинеи для успешного противостояния предстоящим вызовам.

Гвинея стала первой страной, оказавшей поддержку мятежникам в Нигере. Представители гвинейских властей подчеркнули, что они надеются на обеспечение стабильности и национального согласия в стране со стороны участников госпереворота.

Важно отметить, что мятежники отказались принимать условия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), предложенные ранее.