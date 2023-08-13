Focus: США могут свести гарантии безопасности для Европы к минимуму

В свете интенсивной внутриполитической борьбы, предшествующей президентским выборам в США, наблюдается возможное сокращение поддержки Украины и ограничение гарантий безопасности для Европы. Это мнение было высказано старшим исследователем Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги, Александром Герлахом, в статье для издания Focus.

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Герлах провел анализ ситуации и отметил, что Соединенные Штаты сталкиваются с дилеммой в области обеспечения безопасности. В условиях активных дебатов между республиканцами о необходимости пересмотра политики в отношении Украины и растущего влияния Китая, Европа, по его мнению, должна переоценить свою собственную роль. Следует отметить, что существует вероятность вывода американских войск из Восточной Европы.

Эксперт высказал опасение относительно последствий двусторонней борьбы в США, где конкурирующие стороны стремятся продемонстрировать более строгий подход к Китаю, что в конечном итоге может привести к разгоранию конфликта, который они, предположительно, хотели бы избежать. В этом контексте возникают тревоги в Германии о том, что, несмотря на то что Старый Свет и в будущем останется важным партнером для США, европейским нациям, вероятно, придется осуществлять важную поддержку Украины самостоятельно.

Герлах указал, что в ответ на обстановку в Украине правительство ФРГ решило инвестировать 100 миллиардов евро в укрепление своих вооруженных сил. В сравнение с этим, США ежегодно направляют около 900 миллиардов долларов на свои вооруженные силы. Поэтому существует опасение, что эффективность бундесвера, возможно, потребует многих лет, если не десятилетий, чтобы достичь уровня, сопоставимого с эпохой Холодной войны.

Тем временем, канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в действиях, причиняющих ущерб как Германии, так и Украине. Обозреватель Тор Барфус из издания Welt утверждает, что подобные поступки политика подрывают доверие к его личности, особенно в свете сомнений, вызванных вокруг решения о поставке ракет Taurus в Киев.