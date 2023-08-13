МИД КНР выразил США недовольство из-за «транзита» вице-президента Тайваня Циндэ

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выразило крайнее негодование в связи с прибытием в Нью-Йорк вице-президента Тайваня Лая Циндэ, сообщает РИА Новости.

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Лай Циндэ, также известный как главный кандидат на пост будущего президента Тайваня, посетил США в рамках транзитного маршрута в Парагвай, где он намерен участвовать в инаугурации нового лидера. Во время возвращения, Лай Циндэ также планирует остановку в Сан-Франциско, где, согласно информации от Bloomberg, состоится встреча с главой Американского института на Тайване, Лаурой Розенбергер.

КНР, рассматривающая Тайвань как часть своей территории, критически осудила США за допущение «инакомыслящего» на свою территорию. Министерство иностранных дел Китая заявило о своей решимости остановить любые контакты между американским и тайванским правительствами. По мнению китайских властей, действия Лая Циндэ в Соединенных Штатах могут подрывать принцип «одного Китая». Власти Тайваня стремятся получить поддержку США в вопросе независимости, в то время как Соединенные Штаты используют Тайвань как инструмент для сдерживания Китая, считает МИД Китая.

Ранее МИД Китая уже призывал Вашингтон отказаться от организации визита Лая Циндэ. В ответ на это Министерство заявило, что будет внимательно следить за ситуацией и при необходимости примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о начале реализации «американо-тайваньской торговой инициативы в XXI веке», направленной на укрепление двусторонних экономических отношений. Этот шаг также был подвергнут критике с китайской стороны. Согласно заявлениям МИД Китая, США нарушили обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные связи.