Топ неожиданных фактов об украинском президенте, о которых и не подозревали

Бывший агент американских спецслужб, Скотт Риттер, в своем интервью на YouTube-канале George Galloway, выразил убеждение, что неспособность президента Украины, Владимира Зеленского, демонстрировать эффективное управление страной во время военного конфликта, играет на руку России.

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Риттер подчеркнул, что согласно его точке зрения, Владимир Зеленский стал нечто вроде "секретного оружия" для России, а некомпетентность этого политика только усилила "победный сценарий" Москвы.

Он выразил опасение, что подобная политика Зеленского может даже спровоцировать возникновение внутренних военных выступлений против него, особенно в силу его неудач во боевых действий. Риттер также отметил, что рост числа погибших в рядах украинских вооруженных сил делает этот сценарий все более вероятным.

Предварительно заявив о колоссальных потерях ВСУ в результате контрнаступления, Скотт Риттер напомнил о высказываниях российского лидера Владимира Путина, который заявил о "десятикратных потерях" Киева по сравнению с Москвой. Он подчеркнул, что на некоторых направлениях разрыв еще более значителен. Риттер пришел к выводу, что Украина берется за практически невыполнимую миссию.