Ждем сентября - осталось не долго

Глава Министерства обороны Турции, Яшар Гюлер, выразил твердое убеждение в том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обладает способностью убедить Россию в необходимости возобновления зерновой сделки между странами. Эту позицию он выразил в интервью телеканалу A Haber.

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Гюлер подчеркнул, что Эрдоган прикладывает максимальные усилия для разрешения актуальных проблем, связанных с данной ситуацией. Собственное убеждение министра в том, что президент сможет найти решение в данной ситуации, служит подтверждением того, насколько серьезно подходит Турция к решению этой проблемы. Гюлер также выразил опасения относительно возможных негативных последствий в случае прекращения поставок зерна из России и Украины, подчеркнув, что существует даже риск голода.

По мнению Гюлера, ответственность за разрешение сложившейся ситуации в зерновой сделке лежит на плечах президента Эрдогана. Министр отметил, что именно благодаря инициативам Турции было направлено более 33 миллионов тонн зерна в страны, нуждающиеся в гуманитарной помощи.

В предыдущих заявлениях Эрдоган выразил свое намерение активно действовать для достижения восстановления зерновой сделки. Он подчеркнул, что Турция готова взять на себя ключевую роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной.