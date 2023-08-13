В Германии захотели вернуть российское «благословение»

Антон Барон, немецкий политик и представитель партии "Альтернатива для Германии", выразил свою точку зрения о необходимости восстановления поставок российского газа для Германии, который он назвал "истинным благословением". В контексте стремительного перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым, Барон предупредил о том, что эта энергетическая трансформация неизбежно подразумевает замену одной формы зависимости другой.

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"Российский газ долгое время являлся опорой нашей экономики и процветания. Несмотря на нашу настойчивую попытку уйти от использования атомных и угольных электростанций, и увеличить долю возобновляемых источников энергии, мы по-прежнему сталкиваемся с недостатком надежных альтернативных источников", подчеркнул Барон в беседе с изданием Zeit.

Касательно настоящего времени и вызовов, перед которыми стоит Германия, политик подчеркнул, что даже в условиях вооруженного конфликта на Украине важно не принимать решения, которые могут серьезно навредить интересам страны и её населения.

Ранее было сообщено о возможной серьезной нехватке газа в Германии к началу 2027 года, если не будут предприняты меры по строительству новых терминалов для приема сжиженного природного газа, а также по модернизации хранилищ и газопроводной инфраструктуры.