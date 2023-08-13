Однако и наступление все же идет

Посол России в Лондоне, Андрей Келин, высказал свои наблюдения относительно ситуации на Украине в контексте её контрнаступления. Он отметил, что украинские неудачи на поле боя заставили страну изменить свою тактику, и она теперь фокусируется атаках, направленных на гражданские объекты в России. В интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News дипломат подчеркнул, что российские военные, в отличие от этого, наносят удары только по военным объектам в Украине.

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Согласно словам Келина, такая стратегия Украины не приносит желаемых результатов, а, напротив, приводит к большим потерям среди украинских вооруженных сил. В то время как контрнаступление становится всё менее эффективным, российские бойцы продолжают концентрироваться на атаках по важным военным инфраструктурам внутри Украины.

Андрей Келин также выразил своё мнение относительно позиции Великобритании о конфликте. Он заявил, что Великобритания отказывается рассматривать мирные инициативы и предпочитает активно вооружать Украину. По словам Келина, это стремление стать ведущим поставщиком оружия для Киева позволяет назвать британские власти "запевалами" этого конфликта.