Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Посол России Келин: Киев сосредоточился на налетах беспилотников из-за неудач в наступлении
Однако и наступление все же идет

реклама

Посол России в Лондоне, Андрей Келин, высказал свои наблюдения относительно ситуации на Украине в контексте её контрнаступления. Он отметил, что украинские неудачи на поле боя заставили страну изменить свою тактику, и она теперь фокусируется атаках, направленных на гражданские объекты в России. В интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News дипломат подчеркнул, что российские военные, в отличие от этого, наносят удары только по военным объектам в Украине.

реклама

Согласно словам Келина, такая стратегия Украины не приносит желаемых результатов, а, напротив, приводит к большим потерям среди украинских вооруженных сил. В то время как контрнаступление становится всё менее эффективным, российские бойцы продолжают концентрироваться на атаках по важным военным инфраструктурам внутри Украины.

Андрей Келин также выразил своё мнение относительно позиции Великобритании о конфликте. Он заявил, что Великобритания отказывается рассматривать мирные инициативы и предпочитает активно вооружать Украину. По словам Келина, это стремление стать ведущим поставщиком оружия для Киева позволяет назвать британские власти "запевалами" этого конфликта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
42
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
1
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
3
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
4
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
+
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
6
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
1
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
Байден назвал Китай «плохими ребятами»
+
Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она выигрывает по всем фронтам
1
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
+
В США объяснили введение нового пакета санкций против России
+
Washington Post: первые шесть украинских пилотов F-16 не закончат обучение до лета 2024 года
1
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
+
Кулеба потребовал передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus
+
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
7
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
51
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
6
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
39
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
2
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
14
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
5
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
6

Сейчас обсуждают

Filcenberg
17:36
фшт их
Разрушение плотины Три ущелья в Китае может быть ответом на вторжение на Тайвань
Dimkovski
17:35
Я бы даже сказал, что запустится на компе, которому 18 лет
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
FelsheR-BAN100911
17:34
Барашко, она на подлете снижает скорость с 2600 метров в секунду до 700-800 м/с - это 2500км+ в час. Все давно в гугле написано. Следующего барана заводите!
Спикер ВСУ Юрий Игнат: украинская ПВО уже сбила целых 13 гиперзвуковых «Кинжалов» и 20 «Искандеров»
Spambomber23
17:30
Байдоняку на гиляку!
Украинская пресса: Контрнаступление на Юге провалилось из-за западных советников и их планов
Spambomber23
17:29
Какой-то набор бредовых ципсошных штампов, убого скомпонованных в единый высер.
Полковник Матвийчук: ВСУ сумели создать большой запас беспилотников
andrew_riddler
17:28
С Днюхой,Шеша! https://youtu.be/_RsHV_geNA4
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
FoxhaunD
17:27
Да кучу игр можно вспомнить, легко даже топ-200 игр составить, которые нельзя пропустить)) Тот же F.E.A.R. - легенда, игре 18 лет, запустится даже на самом слабом ПК, купленном лет 10 назад.
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Spambomber23
17:24
Свежесозданный вконтактный страдалец. Вукраинец, поди, Мыкола?
Новый учебник истории РФ: Россия — страна возможностей
Михаил Авраменко
17:23
"Принцип Талоса" - просто шикардосная игра! Любителям дилогии "Портал" точно зайдет. Самое главное - искать и читать все записи на компьютерах и текстовых табличках. Единственное, что мне не понравило...
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Spambomber23
17:17
>в украине В дупе могут появиться только глисты.
Спикер ВСУ Юрий Игнат: украинская ПВО уже сбила целых 13 гиперзвуковых «Кинжалов» и 20 «Искандеров»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем