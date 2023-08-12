Польша готовится разместить части дивизии на границе с Белоруссией к концу осени

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил через платформу X (предварительно Twitter) о начале разработки военного городка для частей новой пехотной дивизии, которая будет осуществлять службу на пограничной территории с Белоруссией.

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Согласно его высказыванию, в настоящее время активно формируется временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, а также было заключено соглашение о приобретении 140 контейнеров. "Через короткий срок, всего лишь через три месяца, здесь начнут постоянно дежурить наши солдаты", - поделился деталями подготовки Блащак, придавая особое внимание тому, что такой шаг является важным вложением в обеспечение безопасности польского народа и их союзников.

Ранее Мариуш Блащак заявил о планах разместить на пограничной линии с Белоруссией 10 тысяч военных. Он также уверил, что в период двух лет польская армия поднимется на вершину вооруженной мощи в Европе.

В ответ на это заявление, Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своему правительству установить контакт с польскими коллегами для налаживания диалога.