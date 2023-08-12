Китайцы поддержали это мне, а Германия считает включение России в состав переговорщиков преждевременным. Следующая встреча в октябре.

В рамках мирных переговоров, которые состоялись в начале августа в саудовском городе Джидда, с целью урегулирования конфликта на Украине, Турция настаивала на важности включения России в этот процесс. В убеждении анкарской стороны, лишь при активном участии Российской Федерации можно говорить о реальных перспективах достижения мирного соглашения. Газета "Hürriyet" сообщает об этом.

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Аналогичные взгляды на ситуацию выразила китайская делегация, подчеркивая важную роль Турции в ходе переговоров и необходимость определения подходящей площадки для проведения дипломатического форума в городе Анталья. Однако представители Германии считают, что включение России в текущий момент может оказаться преждевременным.

Планируется, что следующее заседание инициативы, инициированной Саудовской Аравией, состоится в октябре. Стоит отметить, что делегации США и Китая провели отдельную встречу в Джидде, где были обсуждены вопросы урегулирования кризиса на Украине.