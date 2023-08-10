Канада приняла решение дополнить санкции в отношении Белоруссии, расширив ограничения на эту страну и направив их против Министерства обороны и внутренних войск. Об этом было объявлено министром иностранных дел Канады, Мелани Жоли. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте канадского дипломатического ведомства.

Новые меры предполагают, что санкции будут касаться как Министерства обороны Белоруссии, так и Внутренних войск Министерства внутренних дел этой страны. Основной упор делается на воздействие на указанные структуры, а также на связанные с ними военно-производственные и технологические компании. Эта информация была подтверждена в заявлении, опубликованном на сайте МИД Канады.

Стратегия Канады по введению дополнительных санкций параллельна действиям ее союзников, таких как Европейский союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Новая Зеландия. Все эти страны также предпринимают шаги в направлении усиления давления на Белоруссию.

Предварительно было объявлено о новых ограничениях относительно лиц и организаций, связанных с Белоруссией, Соединенными Штатами. В числе них - санкции в отношении национальной белорусской авиакомпании "Белавиа", департамента финансовых расследований при Комитете государственного контроля Белоруссии и ключевых членов их руководства, а также Минского завода гражданской авиации.