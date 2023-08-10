В июле Мариуш Каминьский заявил о готовности изолировать Белоруссию соседствующими странами ЕС и НАТО

Польша активно рассматривает возможность приостановки железнодорожных грузоперевозок с Белоруссией. Как сообщил Мацей Вонсик, замминистра внутренних дел и администрации Польши, в интервью агентству PAP, данное решение продиктовано стремлением обеспечить безопасность и стабильность

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В настоящий момент существует два пункта пропуска автомобилей через польско-белорусскую границу: для пассажирского и грузового транспорта. Однако грузовой пункт пропуска допускает лишь грузовые транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза. Это ограничение призвано гарантировать контроль и безопасность грузоперевозок.

Необходимо отметить, что на данный момент ограничений в железнодорожных перевозках между Польшей и Белоруссией нет. Однако в конце июля Мариуш Каминьский, министр внутренних дел и администрации Польши, подчеркнул, что страны Евросоюза и НАТО, граничащие с Белоруссией, готовы принять решительные меры по её изоляции.