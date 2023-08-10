Конгрессвумен Грин призвала правительство США прекратить финансирование Украины

Конгрессменка Марджори Тейлор Грин, которая является членом палаты представителей в Соединенных Штатах, выступила с призывом к американским властям об отказе от финансирования Украины. Она высказала свои соображения в контексте собственных проблем, с которыми сталкивается армия страны. Этот заявление было опубликовано на её официальной странице в Twitter.

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Грин заявила: "Мы даже не завершили финансирование наших Вооруженных сил, и тем временем администрация президента Байдена активно участвует в финансовой манипуляции, направленной на выделение дополнительных средств Украине". Эти слова подчеркивают её беспокойство по поводу ресурсов, которые предоставляются другой стране в то время, когда внутренние потребности её собственной страны ещё не удовлетворены.

Также Грин высказала своё мнение относительно распределения 6,2 миллиарда долларов из Вашингтона, которые были обнаружены как результат пересмотра военной помощи Украине из-за ошибки в бухгалтерских данных Пентагона. Она охарактеризовала этот процесс как неэффективный и нелепый.

Необходимо отметить, что ранее Марджори Тейлор Грин предпринимала попытки ограничить поставки Украине истребителей F-16 четвёртого поколения, а также ракет большой дальности. Её инициатива также включала предложение о необходимости принятия президентом США Джо Байденом шагов, которые могли бы способствовать потенциальному выводу страны из НАТО.







