Предыдущее сожжение Корана было 3 августа. Ситуация напоминает акции по сожжению книг в разные исторические периоды

Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение новой акции протеста, в рамках которой планируется сожжение Корана. Это событие запланировано на понедельник, 14 августа, и организовано иммигрантом из Ирака по имени Салван Наджем. Ранее он уже проводил подобные мероприятия совместно с соотечественником Салваном Момикой. Этот протестный митинг вновь состоится у здания парламента.

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Подобное мероприятие уже имело место 3 августа. Эти формы выражения протеста привлекли внимание не только в Швеции, но и в других странах, включая Данию. Такие действия вызвали негодование среди мусульманских чиновников и дипломатов, а также привели к дипломатическим реакциям из исламских стран. Например, в ответ на такое поведение, власти Ирака вынуждены были изгнать шведского посла. В Турции эти акции были квалифицированы как исламофобские.