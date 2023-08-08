NYT: экс-сотрудника ФБР обвинили в нарушении санкций США и связях с Дерипаской

Бывший высокопоставленный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльз Макгонигал в настоящее время находится в процессе активных переговоров о возможной сделке, в ходе которой он может признать свою вину в случае, связанном с обвинениями в сотрудничестве с российским олигархом Олегом Дерипаской. Информация об этом содержится в официальных документах и заявлениях адвоката Макгонигала, представленных в суде.

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Чарльз Макгонигал, который в 2018 году ушел из своего высокого поста начальника контрразведки ФБР в Нью-Йорке, был обвинен в нарушении американских санкций, легализации незаконно полученных средств и поддержке Олега Дерипаски, российского магната, когда-то считавшегося близким к президенту России Владимиру Путину.

Федеральные прокуроры из Вашингтона также выдвинули обвинение в том, что Макгонигал скрывал свои деловые отношения с предпринимателем, который, по предположениям, перечислил ему 225 000 долларов. Кроме того, он был обвинен в предоставлении вводящей в заблуждение информации ФБР относительно своих связей с иностранными гражданами и зарубежными поездками, что стало причиной конфликта интересов с его официальными обязанностями.

Хотя бывший агент пока не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, окружной судья в Нью-Йорке назначила слушания по признанию вины на 15 августа. Судья отметила, что она получила информацию о возможных изменениях в позиции Макгонигала и его намерении признать вину.