Посол Антонов призвал США не мешать налаживанию отношений России и Грузии

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение о необходимости прекращения попыток американской администрации вмешиваться в укрепление отношений между Россией и Грузией. По его заявлению, для достижения стабильности в данном регионе Соединенные Штаты Америки должны отказаться от направленных в сторону Москвы обвинений и санкций. Антонов призвал США воздержаться от попыток разорвать сформировавшиеся связи между Россией и Грузией.

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Дипломат подчеркнул важность конструктивной работы в рамках международных дискуссий, касающихся обеспечения безопасности и стабильности на территории Закавказья. Он также высказал мнение о неотложной необходимости достижения соглашения между Тбилиси и Сухумом. Антонов подчеркнул, что более продуктивным подходом является сосредоточение на практических действиях, а не на создании напряженности, что, по его убеждению, в настоящее время осуществляется со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, по словам Антонова, США исказили суть событий августа 2008 года на Южном Кавказе. Стоит отметить, что в мае 2023 года был осуществлен первый рейс из Москвы в Тбилиси за последние четыре года. Это стало возможным благодаря указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, который отменил ранее действовавший запрет на авиасообщение с Грузией.