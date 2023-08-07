В США высказали опасения из-за угрозы Аляске со стороны России и Китая

Совместное патрулирование российских и китайских кораблей возле Аляски в настоящее время не рассматривается как непосредственная угроза, но в будущем может стать таковой. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя командования армии США.

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По информации издания, недавно 11 китайских и российских кораблей провели совместную операцию возле Алеутских островов, расположенных недалеко от Аляски. Это самая масштабная подобная операция. В ответ на это американское командование отправило четыре корабля и несколько самолетов для отслеживания действий патрулирующих кораблей.

Представитель американской армии предположил, что Россия, Китай и Иран создают союз с целью представить вызов США. Он предполагает, что совместное патрулирование было проведено как предупреждение о небезопасности территории США и для проверки реакции со стороны Пентагона.

Ранее в США заявили, что Китай поддерживает Россию в выходе из зерновой сделки. Пекин не планирует подталкивать к ее возобновлению, несмотря на возможный экономический ущерб от ее прекращения.