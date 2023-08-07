Китай выразил готовность участвовать в мирных переговорах по Украине

Китай заявил о своей готовности принять активное участие в мирных переговорах, направленных на разрешение украинского конфликта. В воскресенье, 6 августа, РИА Новости сообщило, что Китай выразил свою заинтересованность в участии на следующей встрече, посвященной урегулированию этого сложного кризиса. Эту информацию британское издание Financial Times (FT) также подтвердило.

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В ходе предыдущего раунда переговоров, который состоялся в Джидде, присутствовали представители 30 стран, включая США, Великобританию, Польшу, Южно-Африканскую Республику и Европейский союз. Однако представителей России на этой встрече не было, и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет вести переговоры без участия России.

Новостной источник также сообщил о том, что власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Этот план включает несколько ключевых моментов, таких как обеспечение целостности Украины, прекращение огня на всех позициях, начало мирных переговоров с поддержкой Организации Объединенных Наций (ООН) и обмен пленными.

Отмечается, что следующая встреча по украинскому кризису может пройти в одной из стран глобального Юга. Этот шаг может содействовать привлечению более широкой международной поддержки и стать важным шагом в поиске мирного и дипломатического решения для сложившегося конфликта на Украине.