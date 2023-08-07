Трамп потребует отвода судьи по делу о беспорядках у Капитолия в 2021 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 6 августа, что он и его представители будут настаивать на отводе федерального судьи округа Колумбия Тани Чаткэн, которая назначена на рассмотрение дела о беспорядках в Вашингтоне, произошедших в январе 2021 года во время штурма Капитолия.

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Трамп также заявил о необходимости смены места проведения судебного процесса за пределы округа Колумбия. Он выразил уверенность, что только в таком случае можно обеспечить честное рассмотрение дела. Предполагается, что судебное разбирательство против него будет представлять собой "смехотворное дело о свободе речи и честных выборах", как отметил Трамп в своем сообщении в социальных сетях.

Следует отметить, что 4 августа член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку бывшего президента, заявив, что новые обвинения против Трампа являются попыткой избавиться от его политического влияния как главного оппонента нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Ранее, 3 августа, Дональд Трамп явился на суд в Вашингтоне, где ему были озвучены новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Это было важное событие в рамках судебной процедуры, которая привлекла широкое внимание общественности и СМИ.







