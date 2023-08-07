Трамп назвал свою уникальность в предотвращении третьей мировой войны

На мероприятии, организованном сторонниками Республиканской партии США в штате Южная Каролина, бывший американский президент Дональд Трамп сделал заявление, утверждая, что только он обладает способностью предотвратить возможное начало третьей мировой войны. В своем выступлении, которое транслировалось прямо на YouTube-канале медиакомпании RSBN, он подчеркнул необходимость предотвращения глобального разрушения, связанного с современными мощными вооружениями.

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«В настоящее время существующие арсеналы настолько опасны, что могут стереть с лица Земли всю жизнь, и я ни в коем случае не позволю этому произойти. Я уверен, что я являюсь единственным, кто сможет справиться с этой задачей», — заявил Трамп. Кроме того, экс-президент обещал найти пути разрешения конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что способен сделать это даже до возможного возвращения на пост главы государства. Согласно его словам, предлагаемые им решения будут взвешенными и принимаемыми как Москвой, так и Киевом.

Это не первый раз, когда Дональд Трамп заявляет о своей способности решить конфликт между Россией и Украиной. Ранее в июле он утверждал, что при победе на выборах способен достигнуть урегулирования ситуации всего за 24 часа.