FP: прорвав линию обороны России, ВСУ столкнутся с контратакой ВС РФ

В соответствии с анализом экс-аналитика Совета по международным отношениям при Пентагоне, Барри Позена, контрнаступление украинской армии имеет низкую вероятность успеха. Позен подчеркивает, что даже при прорыве первой линии обороны, украинская армия столкнется с контратакой российских войск, обладающих значительными резервами. Западные союзники Киева могут полагаться на предположение об отсутствии у противника резервов, но это маловероятно на практике. Таким образом, аналитик приходит к выводу, что наступление украинской стороны лишено смысла, так как оно может столкнуться со значительными контратаками России даже в случае глубокого проникновения в удерживаемую территорию.

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Важно отметить, что украинские военные, действуя в рамках контрнаступления, рискуют ослабеть после активных сражений. Они также столкнуться с возможной нехваткой собственной артиллерии, беспилотников и ракет. Опыт играет важную роль в таких конфликтах, и Киеву может не хватить не только военно-воздушных сил, но и необходимого опыта для эффективной операции.

Барри Позен предупреждает о возможности не только тактических, но и оперативных контратак российской стороны, способных противостоять украинскому контрнаступлению. Российская авиация может наносить удары по боевым подразделениям и материально-техническому обеспечению украинских войск, что может еще больше затруднить их продвижение.

По словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности, Дмитрия Перминова, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и ждет благоприятного момента для начала наступления.