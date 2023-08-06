Сенатор от Крыма Ковитиди: переговоры в Джидде бесперспективны без участия РФ

В саудовской Джидде начались международные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей 30 стран. Однако, согласно высказыванию сенатора от Крыма, Ольги Ковитиди, эти переговоры остаются абсолютно бесперспективными без участия России.

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Ковитиди отметила, что попытка Соединенных Штатов сформировать антироссийскую коалицию на международных переговорах в Копенгагене в июне провалилась. Несмотря на усилия привлечь Индию, Бразилию, Турцию, Южно-Африканскую Республику и себя, США не смогли добиться формирования базовых соглашений для антироссийской коалиции. Большинство стран предпочитают сохранять нейтралитет и не принимать участие в антироссийском сговоре.

Касаясь текущих переговоров в Джидде, сенатор отметила, что встреча собрала представителей стран, но не руководителей, что создает отсутствие единодушия среди участников. Ковитиди выразила мнение, что Соединенным Штатам не удается кардинально изменить внешнеполитический вектор Китая и стран Глобального Юга в отношении России. Она утверждает, что задачей Вашингтона является не мирное урегулирование конфликта, а политическое понуждение участников совещания подписать заготовленные в Вашингтоне базовые соглашения, направленные на организацию глобального мирного саммита без участия России.

Переговоры продолжатся до 6 августа и представляют собой часть дипломатических усилий Украины по привлечению поддержки не только стран Запада, но и стран Глобального Юга, которые до сих пор не хотят принимать ничью сторону в данном конфликте.







