В США заявили о раздражении Запада из-за неудачного контрнаступления ВСУ

Западные союзники Киева выразили раздражение неспособностью украинских войск добиться успехов в контрнаступлении. Американский аналитик Джонстон Хэрвуд в статье для The American Thinker отметил, что эта ситуация может привести к изменению отношения западных стран к Украине. К примеру, Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна в Европу, что является одним из проявлений убывающей поддержки. Помимо этого, глава Минобороны Великобритании, Бен Уоллес, призвал Киев быть благодарным за оказанную помощь.

реклама

Согласно анализу Хэрвуда, подобные действия свидетельствуют о том, что Запад устает от поддержки Украины. Украинские войска решили вернуться к прежней тактике из-за неудач при контрнаступлении, сталкиваясь с трудностями на минных полях и испытывая потери во время операций. Теперь их главная стратегия - изматывание российских сил.

Украинский конфликт оказывает негативное влияние на мировую экономику и систему международных отношений. Партнеры Киева начинают переосмысливать свою поддержку, что может повлиять на динамику ситуации в регионе.