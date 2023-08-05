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Саммит в Джидде: Россия не приглашена на переговоры по Украине
В августе состоится саммит в Джидде по Украине без участия России

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Августовский саммит в Джидде, Саудовская Аравия, предназначенный для обсуждения мирного урегулирования кризиса на Украине, привлекает мировое внимание, однако весьма удивительно, что в списке участников не значится Россия. Ситуация подтолкнула члена Совета Федерации Алексея Пушкова предположить, что это может привести к неожиданным сценариям для США.

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Другие мировые игроки, такие как Китай и Бразилия, также заявили о своем участии в саммите, однако они решили не подчиняться американской инициативе. Китай направит своего специального представителя по делам Евразии, Ли Хуэя, который будет активно участвовать в переговорах. Такой шаг Китая свидетельствует о его стремлении играть по своим правилам и не поддаваться давлению США.

Также интересно отметить, что Бразилия, несмотря на присутствие на саммите, ясно заявила о своем намерении не обсуждать мирное урегулирование без участия России. Это свидетельствует о независимой позиции страны и желании сохранить свои интересы и отношения с Россией.

Саммит, который запланирован на август, соберет представителей около 30 стран, включая Украину, западные государства и Индию. Отсутствие России среди заявленных участников может привести к тому, что страны, представляющие незападный мир, предложат собственные видения урегулирования кризиса. Это возможно приведет к неожиданным перспективам и вызовам для мировой политики.



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DIP48
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REY_B_
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