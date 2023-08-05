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В Крыму прокомментировали сообщения о взрыве возле Крымского моста
Советник главы Крыма не подтвердил данные о взрыве в районе Крымского моста

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Сегодня, представитель властей Крыма, Олег Крючков, обратился к жителям полуострова в связи с сообщениями о возможном взрыве, произошедшем возле Крымского моста. Он призвал граждан не паниковать и сохранять спокойствие.

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Крючков отметил, что подобные сигналы «Тревога» в районе моста объявляются не первый раз и иногда повторяются два-три раза в день. Он заверил, что все соответствующие службы уже находятся на месте и принимают необходимые меры.

Несмотря на сообщения о возможном взрыве от некоторых источников, Крючков подчеркнул, что информация о фактическом взрыве в районе Крымского моста не подтверждена. Он обратил внимание на то, что в сети таких данных не обнаружено.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о предполагаемом взрыве в этом районе, предположив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать морские беспилотники для атаки на объект.

Ситуация на данный момент остается под контролем, и власти Крыма призывают всех жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять работе специализированных служб. 

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