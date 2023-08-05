Медведев о приговоре Навальному: так распорядилась судьба

Московский городской суд 4 августа вынес исторический приговор оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в создании экстремистского сообщества. Известного российского политика и общественного деятеля приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Это решение суда вызвало волнение и множество реакций в обществе.

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С момента его ареста и начала судебного процесса, дело Алексея Навального стало одним из самых обсуждаемых и важных событий в современной России. Его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был признан экстремистской организацией, а самого Навального включили в список террористов и экстремистов.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на судебный приговор в своем Telegram-канале, заключив свою реакцию лаконичной фразой на латинском: "Sic fata voluerunt", что означает "Так распорядилась судьба".

Это не первый приговор, связанный с делом Алексея Навального. В июле суд вынес приговор бывшему координатору штаба Навального в Барнауле, Вадиму Останину, которого признали виновным в преступлении, связанном с созданием экстремистского сообщества. Останину был назначен срок в девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы Бийска Алтайского края и менять место жительства без согласия государственных органов в течение двух лет.

Новости о приговоре Навальному и Останину вызвали обеспокоенность и интерес у общественности в России и за рубежом, поскольку данные судебные решения могут оказать значительное воздействие на политическую обстановку в стране.