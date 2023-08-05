Об этом сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины

4 августа 2023 года, стало известно, что Украина столкнется с серьезными финансовыми потерями в размере около двух миллиардов долларов из-за выхода России из зерновой сделки. Это объявил Владимир Лепушинский, директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины.

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По словам Лепушинского, остановка зернового коридора окажет существенное влияние на скорость экспорта зерна. То, что не будет экспортировано в текущем году, придется перенести на следующий, что в конечном счете повлияет на валютную выручку страны. Он отмечает, что согласно оценкам Нацбанка, в этом году Украина получит на два миллиарда долларов меньше выручки от зернового экспорта.

Тем не менее, Лепушинский выразил оптимизм и уверенность в том, что Украина сможет компенсировать упущенные доходы уже в следующем году. Его прогноз основан на предположении, что страна сможет справиться с текущими трудностями и восстановить экспортный потенциал.

Сообщается, что в Киеве уже возникло беспокойство из-за значительной потери объемов зерна после того, как Россия вышла из зерновой сделки. Это вызывает опасения в отношении последствий для украинской экономики и особенно аграрного сектора, который является ключевым игроком в экспорте зерна.







