Посол России Келин: информация минобороны Британии о контрнаступлении Украины неверна

Новости из Украины продолжают оставаться на первых полосах, и на этот раз ситуация связана с противоречивыми заявлениями российских и британских представителей. Посол России в Великобритании, Андрей Келин, утверждает, что информация, опубликованная министерством обороны Великобритании, о продвижении украинского контрнаступления, не соответствует реальности на месте. Он подчеркивает, что некоторые населенные пункты, ранее захваченные украинскими войсками, были успешно возвращены под контроль российских вооруженных сил.

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Начатое в начале июня украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях стало причиной значительных потерь среди украинских военнослужащих и вооружения. Министерство обороны России сообщает о более чем 43 тысячах погибших и более 4,9 тысячах уничтоженной техники, включая танки Leopard, колесные танки AMX и БМП Bradley.

Западные СМИ также акцентируют внимание на эффективности минных полей российских вооруженных сил, что содействует их успеху в ходе контрнаступления.

Президент Владимир Путин заявил, что пока нет значимых результатов у украинских войск, и западные кураторы контрнаступления разочарованы текущим ходом событий. Он утверждает, что Киев не получает необходимой помощи в виде ресурсов, оружия и наемников от своих западных партнеров.







