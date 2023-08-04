Центральный банк государств Западной Африки закрыл свои отделения в Нигере

После недавних событий в Нигере, Центральный банк государств Западной Африки объявил о принятии решения закрыть свои отделения в стране. Это решение было принято из-за возникших исключительных рисков, которые угрожали нормальной работе банковской системы.

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26 июля президента Нигера, Мохаммеда Базума, и его супругу задержала гвардия, что привело к серьезным потрясениям в стране. Было прекращено функционирование всех государственных учреждений и введен комендантский час.

Это вызвало обеспокоенность международного сообщества. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Также множество стран, включая США и Евросоюз, выразили своё недовольство происходящим.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, которые осуществили переворот. Ситуация остается напряженной, и возможное международное вмешательство может играть ключевую роль в разрешении кризиса.



