Украинская армия начала тестирование ноу-хау

Информацией о новом ноу-хау Вооруженных Сил Украины поделился журналист Александр Зимовский. По его словам, на вооружении командного состава армии киевского режима и саперов-инструкторов начали поступать так называемые миноступы.

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Журналист не раскрывает подробности относительно того, кто именно стоял за разработкой этого приспособления, но отмечает, что ранее украинские военные использовали другой, более необычный метод.

По словам Александра Зимовского, группы саперов, состоящие обычно из четырех бойцов, оперируют ночью или в условиях низкой освещенности на предполагаемом маршруте передвижения пехотного подразделения. Саперы создают узкий проход шириной от 0,5 до 0,6 метра на предполагаемой территории минного поля. Затем возвращаются на исходную позицию и повторно проходят маршрут, расширяя проход до приблизительно одного метра, чтобы обеспечить более быстрый отход.

Журналист отмечает, что украинское пехотное подразделение теряет в среднем от 25% до 30% своего личного состава от минных взрывов за сутки боевых действий. Эти потери превышают число жертв от осколков и пуль.

Несмотря на внедрение нового средства, вопрос о его реальной эффективности остается открытым. Некоторые эксперты считают, что так называемые миноступы могут не сократить число потерь в армии, а лишь добавят некоторого комизма в контрнаступлении украинских вооруженных сил.



