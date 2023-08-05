Отстранённым президент Базум обратился к США с призывом к фактической военной интервенции

Недавние события в африканском государстве Нигер вызвали заметный резонанс в мировой политике. Новое правительство Нигера приняло решение о расторжении всех договоров о военном и военно-техническом сотрудничестве с Францией. Причиной такого решения, по словам новых лидеров Нигера, стали претензии к Парижу о колониальном давлении на их страну.

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Массовые протесты на поддержку этого решения прошли в столице Нигера, Ниамее, где тысячи людей выразили свою недовольство и требовали равноправного отношения со стороны западных стран, а также прекращения эксплуатации африканских наций. На этом митинге были замечены флаги России, что может указывать на смену геополитических предпочтений новыми властями.

Кроме того, новое правительство объявило об отзыве полномочий четырех послов, включая послов из Франции, США, Того и Нигерии, которые обвиняются в поддержке неоколониализма в интересах западных стран. Эти обвинения вызвали напряженность и дипломатические потрясения между странами.

Ситуация стала настолько напряженной, что свергнутый президент Нигера Мохаммед Базума обратился к США с просьбой о военной помощи, предупреждая о возможных крупных конфликтах, если не будет срочного вмешательства. Базума утверждает, что "путчисты угрожают ответить на любую попытку восстановления конституционного строя".

Значимым фактором в этой сложной ситуации стал ультиматум, объявленный некоторыми странами ЭКОВАС, где новым властям Нигера предлагается вернуть Базума на должность президента, иначе грозит военное вмешательство. В то же время, некоторые страны ЭКОВАС, включая Буркина-Фасо, Мали и Гвинею, поддержали новое правительство Нигера и заявили о готовности отразить любую агрессию против своего соседа.



