Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Мигранты со стороны Белоруссии забросали петардами и камнями польских пограничников
Ранее президент РБ Лукашенко заявил, что из-за западных санкций Минск не будет больше сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС

реклама

Польские пограничники столкнулись с нападением группы мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу со стороны Белоруссии. Инцидент произошел сегодня утром на пограничном переходе в Дубичах-Царьковном.

реклама

Согласно сообщению на сайте пограничной службы Польши, группа мигрантов, состоящая из двадцати человек, включая граждан Индии и Египта, попыталась преодолеть забор, который был установлен Варшавой на польско-белорусской границе. Однако патруль пограничников заметил их действия и вступил в конфронтацию с нарушителями.

Мигранты, настроенные агрессивно, атаковали пограничников петардами и камнями. В ответ на инцидент, была вызвана полиция, и никто из сотрудников не пострадал.

Стоит отметить, что только за минувшие сутки в Польшу через границу с Белоруссией пытались нелегально проникнуть 86 человек. Ранее, в Беловежье, пограничники задержали двух граждан Грузии, которые прятали семь нелегальных мигрантов в двух автомобилях.

Власти Польши обвиняют Минск в намеренном создании миграционного кризиса. Президент Беларуси, Александр Лукашенко, отвергает претензии по этому поводу и заявляет, что после введения санкций против его страны странами Запада, Беларусь не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в Европейский союз, так как на это у нее нет ресурсов.

Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией общей протяженностью 186 километров и высотой пять метров. Однако сегодняшний инцидент свидетельствует о том, что этот забор не предотвращает попыток нелегального пересечения границы. В настоящее время конструкцию дополняют камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. В общей сложности на строительство было потрачено около 400 миллионов долларов из польского бюджета.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американская пресса пишет об «отдалении» президента Турции от Запада
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
72
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
11
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
2
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
14
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
10
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
1
Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе
2

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
3
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
49
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
15
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
42
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
Китай затмил США на выставке оборонной продукции в Турции IDEF 2023
+

Сейчас обсуждают

Zeb_Joker
02:28
Этот высер кто-то читал вообще до конца? Думаю нет и так понятно, что там высосанные проблемы из вытащенного из жопы пальца и жирно размазанные по сальным скриншотам. Ну есть на оверах такой дурачок, ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Алиi Гапизов
02:23
Вы отлично пишите. Приятно читать и ваши тексты и комментарии. Если не секрет, то сколько сейчас ОК платит за статьи?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
zasebo
02:23
Редкий случай адекватной тематической статьи. Тоже насобирал разного древнющего "хлама".
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
andrew_riddler
02:21
Да пофиг на эти минусы вообще,кому они нужны
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
MinerETh
02:20
Не про тебя речь. Всё было до определённого момента ровно+-, но тут захожу и по -10 минусов на неудобных комментах))) В похожим топике был похожий сценарий. Я не переживаю из-за этих минусов, просто ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Алиi Гапизов
02:16
Про 3Dnews в точку, сам бан получил когда обратил внимание на фейковые результаты их конкурса с девушками косплеершами)) Потом ещё с другого акка никак их не вразумить что игровому ПК надо 32гб ОЗУ ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
andrew_riddler
02:15
А я вообще с телефона где никакие минусы не работают,то есть тебе и твоим «коллегам» я их не ставил
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
andrew_riddler
02:14
Кому накидал,мне? Я их только у себя вижу накиданные понятно кем
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
MinerETh
02:12
Вовр всё-таки опять накидал минусов своими ботами, амд опять победила))) Вовр молодец!)
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
klopcha
02:09
В однопоточных НТ может помешать. В 2001 марке возможно потому и проиграл, потому что с НТ был. В многопотоке и так понятно, что будет прирост.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем