Ранее президент РБ Лукашенко заявил, что из-за западных санкций Минск не будет больше сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС

Польские пограничники столкнулись с нападением группы мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу со стороны Белоруссии. Инцидент произошел сегодня утром на пограничном переходе в Дубичах-Царьковном.

реклама

Согласно сообщению на сайте пограничной службы Польши, группа мигрантов, состоящая из двадцати человек, включая граждан Индии и Египта, попыталась преодолеть забор, который был установлен Варшавой на польско-белорусской границе. Однако патруль пограничников заметил их действия и вступил в конфронтацию с нарушителями.

Мигранты, настроенные агрессивно, атаковали пограничников петардами и камнями. В ответ на инцидент, была вызвана полиция, и никто из сотрудников не пострадал.

Стоит отметить, что только за минувшие сутки в Польшу через границу с Белоруссией пытались нелегально проникнуть 86 человек. Ранее, в Беловежье, пограничники задержали двух граждан Грузии, которые прятали семь нелегальных мигрантов в двух автомобилях.

Власти Польши обвиняют Минск в намеренном создании миграционного кризиса. Президент Беларуси, Александр Лукашенко, отвергает претензии по этому поводу и заявляет, что после введения санкций против его страны странами Запада, Беларусь не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в Европейский союз, так как на это у нее нет ресурсов.

Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией общей протяженностью 186 километров и высотой пять метров. Однако сегодняшний инцидент свидетельствует о том, что этот забор не предотвращает попыток нелегального пересечения границы. В настоящее время конструкцию дополняют камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. В общей сложности на строительство было потрачено около 400 миллионов долларов из польского бюджета.