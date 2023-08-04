Telegram-каналы сообщили о серии сильных взрывов в Херсоне

Сегодня, во второй половине дня, в городе Херсон, который в настоящее время находится в состоянии оккупации Вооруженных Сил Украины (ВСУ), произошла серия взрывов, о которой сообщают Telegram-каналы, ссылаясь на информацию от местных источников.

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По доступным данным, российские войска продолжают активные операции по уничтожению складов с боеприпасами и военной техники ВСУ на правом берегу реки Днепр, включая город Херсон. В этих ударам задействованы как артиллерийские подразделения, размещенные на левом берегу реки, так и авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ).

Кроме того, военные корреспонденты информируют о наличии российской оперативно-тактической авиации в районе города Берислав. Вероятно, эта авиация также участвует в ударах по размещенным в городе украинским вооруженным формированиям.

Боевые действия также включают преследование и уничтожение малых десантных групп, которые командование ВСУ направляет на левый берег реки Днепр для создания там плацдармов. Часто такие группы и их суда подвергаются уничтожению со стороны Вооруженных Сил РФ.

Ранее в тот же день также было зафиксировано несколько взрывов на северном фланге спецоперации в Купянском направлении. В результате этих атак пострадали позиции украинских артиллеристов из 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, а также был уничтожен склад с боеприпасами артиллерийских подразделений 14-й отдельной механизированной бригады.







