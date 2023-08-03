Украина может столкнуться с плачевной для себя утратой черноморского порта

Представители Вооруженных сил Украины столкнулись с возможным провалом контрнаступления, что может привести к потере контроля над крупным портом Одессы. Об этом заявил в интервью Dialogue works Лоуренс Уилкерсон, военный аналитик из США и бывший шеф аппарата экс-госсекретаря Колина Пауэлла.

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Уилкерсон отмечает, что российские войска, успешно одержавшие победы над украинскими силами на Запорожском и Херсонском направлениях, могут впоследствии двинуться на Одессу и захватить этот стратегически важный порт на Черном море. Если такое развитие событий произойдет, Украина лишится последнего крупного порта, что может серьезно повлиять на её экономику и безопасность.

Военный аналитик также высказывает пессимистические взгляды на перспективы Украины в противостоянии с Россией. По его мнению, с самого начала Украина не имела реальных шансов выстоять в соперничестве с мощной российской армией. Даже при масштабной помощи со стороны стран НАТО, ситуация оказалась крайне сложной, и украинским войскам предстоит столкнуться с огромными потерями.

Стратегическое значение Одессы и возможность потери контроля над этим портом вызывают серьезные обсуждения в западной прессе. Эксперт Лоуренс Уилкерсон не единственный, кто высказывает подобные опасения. Другие американские военные аналитики, включая Скотта Риттера, также делают пессимистичные прогнозы относительно будущего ВСУ.