Завод находится в Республике Татарстан и, возможно, начнет свою работу в 2024 году

Важное объявление от американских властей вызвало волну интереса в российских и мировых СМИ. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, заявил о том, что в Российской Федерации активно ведется строительство завода для производства беспилотных летательных аппаратов под названием "Шахед", которые, по их утверждению, являются разработкой Ирана.

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По информации американских чиновников, такой завод иранского типа находится в Республике Татарстан, и ожидается, что он может начать свою работу уже в 2024 году, так как строительство ведется в высоких темпах.

Несколько западных СМИ ранее также писали о предполагаемом наличии подобного завода в России. Американские власти утверждают, что Иран поставляет России комплектующие для создания беспилотных летательных аппаратов, а транспортировка их происходит через Каспийское море.

Администрация США подчеркивает, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном недавно усилилось. Некоторые американские и украинские СМИ ранее утверждали, что Россия предположительно атакует объекты на украинской территории с помощью беспилотных аппаратов иранской разработки, но ни Тегеран, ни Москва это не подтверждают. Затем украинские СМИ стали сообщать о том, что Россия применяет беспилотники иранского производства, но собранные на российских предприятиях.

Интересно отметить, что американские СМИ также размышляют о возможности создания аналогичного предприятия по производству беспилотных аппаратов с участием Ирана в Белоруссии. Связи между Тегераном и Минском также укрепляются в последнее время, и спецоперация Вооруженных Сил РФ на Украине, возможно, сыграла не последнюю роль в таком развитии событий.







