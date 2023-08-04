Почему США, не имеющие опыта строительства атомных станций, занимаются обучением в этой сфере, а не Россия

США предоставили возможность военнослужащим Национальной гвардии Республики Казахстан пройти специальные курсы по подготовке в сфере "физической ядерной безопасности". Эту информацию подтверждает официальный аккаунт американского посольства в Казахстане.

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По данным сообщения, американские инструкторы будут обучать солдат и офицеров Национальной гвардии в учебном центре, расположенном в районе Усть-Каменогорска. Однако, о конкретных деталях курсов и программе обучения посольство не предоставляет информации.

Однако, возникает вопрос - являются ли американские специалисты экспертами в области обеспечения ядерной безопасности. Первый аргумент состоит в том, что за последние тридцать лет Соединенные Штаты не построили ни одной атомной электростанции.

Второй аспект заключается в отсутствии ядерного оружия у Казахстана, что в принципе ставит целесообразность сотрудничества с американскими инструкторами под вопрос. Однако, в некоторых аналитических кругах считается, что это может быть частью стратегии США для расширения своего влияния в регионе Центральной Азии и укрепления партнерских отношений с сопредельными государствами, включая те, которые имеют тесные связи с Россией.

Критики указывают на то, что вместо сотрудничества с США, Казахстану могло бы быть более полезно обратиться к России, у которой есть богатый опыт в охране стратегически важных объектов, включая атомные электростанции. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) имеет значительный опыт обеспечения безопасности таких объектов, который был накоплен еще со времен существования Внутренних войск МВД России и МВД СССР.